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НОВОСТИ

Греф: Технологии искусственного интеллекта могут дать прирост ВВП на 6,6% до 2026 года

09:30 07.06.2024

Использование технологий искусственного интеллекта (ИИ) может дать прирост ВВП на 6,6% до 2026 года, он поможет увеличить производительность труда. Об этом заявил президент, председатель правления Сбербанка Герман Греф на деловом завтраке Сбера в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

«Технологии – это еще не весь экономический рост, но в долгосрочной перспективе – почти весь. Мы считали вместе с правительством, что технологии ИИ могут дать рост 6,6% ВВП на горизонте 2026 года», – сказал он.

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