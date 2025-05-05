Более 50% испанцев считают ЕС малоэффективным перед глобальными вызовами — опрос

12:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Более половины жителей Испании считают Евросоюз (ЕС) малоэффективной организацией для решения глобальных вызовов. Об этом свидетельствуют данные опроса, опубликованного газетой El País.

По ее информации, такое мнение выразили 58,8% респондентов. Среди ключевых вызовов испанцы выделили иммиграцию, социальное неравенство и бедность, экономический рост и конкурентоспособность, военные и торговые конфликты. Кроме того, опрошенные заявили о важности того, чтобы ЕС инвестировал в жилищную политику, технологии и промышленность, социальную политику.

На фоне возможного введения американских пошлин более 79% респондентов согласились с необходимостью стимулировать внутреннее производство для снижения своей экономической зависимости. Почти 75% также выступили за поиск альтернативных торговых партнеров, еще около 66% опрошенных считают, что нужно ввести ответные пошлины на американскую продукцию.