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США плохо подготовлены к борьбе с Китаем за лидерство в области 5G — экс-чиновник США

12:00 05.05.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Соединенные Штаты плохо подготовлены к борьбе с Китаем за лидерство в области внедрения сотовой связи пятого поколения (5G). Такое мнение выразил бывший глава Федеральной комиссии по связи США Аджит Пай в колонке для газеты The Wall Street Journal.

«США утратили лидерство в области 5G, а Китай вырывается вперед», — написал экс-чиновник, возглавлявший ведомство в ходе первого президентского срока Дональда Трампа в 2017–2021 годах. По его мнению, Вашингтон находится в невыгодном положении и плохо подготовлен для противостояния «усилиям Китая по завоеванию беспроводного будущего». Так, в КНР, считает Пай, вскоре станет в четыре раза больше коммерческих частот среднего диапазона для 5G, чем в США. Он добавил, что Пекин ускорил свои усилия по доминированию в сфере беспроводной связи и «за три года поднялся с 17-го на 1-е место в мире по доступности 5G».

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