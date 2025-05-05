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Парад в честь Дня Победы не будут проводить в Севастополе

13:32 05.05.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Парад в честь 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне не будут проводить в Севастополе из соображений безопасности. Об этом на аппаратном совещании в правительстве города сообщил губернатор Михаил Развожаев.

«Публиковать по понятным причинам мы расписания [праздничных мероприятий] не будем. Парада [в честь годовщины] Победы [в Севастополе] в этом году не будет, эта позиция согласована с министерством обороны», — сказал он.

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