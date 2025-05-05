В Раде потребовали опубликовать полное содержание соглашения с США о недрах
13:00 05.05.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Глава комитета Верховной рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев потребовал от украинских властей опубликовать полный текст соглашения с США по недрам, включая любые детали и технические условия.
«Первоисточники, включая технические условия, детали и другие „тонкие моменты“, должны быть опубликованы», — написал он в телеграм-канале.
По мнению Гетманцева, учитывая ход переговоров, очевидно, что Киеву не удалось отстоять полностью все то, на что там изначально рассчитывали. Однако на сегодняшний день незаключение соглашения будет иметь худшие последствия для Украины, чем его заключение, считает он.
Кабинет министров Украины 1 мая опубликовал текст подписанного с США документа по недрам. Многие СМИ и депутаты Рады, проанализировав его положения, высказали недовольство условиями сделки, отметив, что документ означает потерю Киевом части экономического суверенитета, в частности предоставляет США долговременный приоритет в вопросе доступа к украинским недрам, при этом он не включает гарантии безопасности, о которых так много говорили в офисе Владимира Зеленского.
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