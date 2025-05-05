0
0
154
НОВОСТИ

В Раде потребовали опубликовать полное содержание соглашения с США о недрах

13:00 05.05.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Глава комитета Верховной рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев потребовал от украинских властей опубликовать полный текст соглашения с США по недрам, включая любые детали и технические условия.

«Первоисточники, включая технические условия, детали и другие „тонкие моменты“, должны быть опубликованы», — написал он в телеграм-канале.

По мнению Гетманцева, учитывая ход переговоров, очевидно, что Киеву не удалось отстоять полностью все то, на что там изначально рассчитывали. Однако на сегодняшний день незаключение соглашения будет иметь худшие последствия для Украины, чем его заключение, считает он.

Кабинет министров Украины 1 мая опубликовал текст подписанного с США документа по недрам. Многие СМИ и депутаты Рады, проанализировав его положения, высказали недовольство условиями сделки, отметив, что документ означает потерю Киевом части экономического суверенитета, в частности предоставляет США долговременный приоритет в вопросе доступа к украинским недрам, при этом он не включает гарантии безопасности, о которых так много говорили в офисе Владимира Зеленского.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

14:00 05.05.2025
2 человека погибли, 3 ранены в результате атаки дрона ВСУ на автомобиль в Курской области
0
20
13:32 05.05.2025
Парад в честь Дня Победы не будут проводить в Севастополе
0
89
13:20 05.05.2025
Путин и Моди подчеркнули особый характер отношений между Россией и Индией
0
121
13:05 05.05.2025
Индия провела имитацию боя двух спутников в космосе
0
145
12:32 05.05.2025
Более 50% испанцев считают ЕС малоэффективным перед глобальными вызовами — опрос
0
193
12:20 05.05.2025
ВВС Индии приведены в повышенную боеготовность на границе с Пакистаном — СМИ
0
209
12:05 05.05.2025
Полиция задержала причастных к хищению около 1 тыс. аккаунтов «Госуслуг»
0
225
12:00 05.05.2025
США плохо подготовлены к борьбе с Китаем за лидерство в области 5G — экс-чиновник США
0
211
11:35 05.05.2025
Сбер и правительство Ямала запустят проект по медицинскому обследованию жителей региона
0
226
11:32 05.05.2025
Израиль одобрил планы расширения операции в Газе, включающие возможность оккупации — Ynet
0
277

Возврат к списку