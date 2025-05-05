ВВС Индии приведены в повышенную боеготовность на границе с Пакистаном — СМИ
12:20 05.05.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Военно-воздушные силы Индии на границе с Пакистаном приведены в состояние повышенной боевой готовности. Об этом сообщила газета The Times of India со ссылкой на источники в командовании ВВС.
Экипажи звеньев истребительной авиации с полным вооружением на передовых базах в штатах Раджастхан и Пенджаб находятся в постоянной готовности к немедленным боевым вылетам. К выполнению боевых задач могут быть привлечены закупленные у Франции многоцелевые истребители Rafale с крылатыми ракетами класса воздух — земля Scalp дальностью свыше 300 км.
Боеготовность авиации на индийских военных аэродромах усилена ввиду и неспровоцированных обстрелов со стороны пакистанских военнослужащих, которые происходили в ночь на 5 мая в восьми секторах на всей линии контроля в Кашмире, отмечает издание.
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