Россия побеждает в гонке за влияние в мире — Bloomberg
17:00 05.08.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Руководство России побеждает в глобальной гонке за влияние в долгосрочной перспективе. С таким мнением выступила редакция агентства Bloomberg.
Если президент США Дональд Трамп не подкрепит действиями свои требования достичь мирной сделки в названные им сроки, то это может нанести урон репутации и интересам Вашингтона, говорится в редакционной статье агентства. При этом первоначальная стратегия Трампа в переговорах с Россией уже выставила США слабым игроком.
«Тем временем [президент РФ Владимир] Путин углубил связи с КНДР, Ираном и Китаем, снизил влияние США в Африке и на Ближнем Востоке, укрепил платежные системы, позволяющие избежать зависимости от доллара. Санкции наносят урон России, но совсем недостаточный. Она смогла перенаправить потоки нефти в Индию и Китай, которые покупают миллионы баррелей со скидкой. В глобальной гонке за влияние Путин, пожалуй, разыгрывает долгосрочную партию лучше», — говорится в статье.
В этой связи журналисты рекомендуют Трампу быть готовым серьезно повышать давление на Россию, если Белый дом хочет добиться изменения позиции Москвы в переговорах. В частности, Вашингтон должен увеличить военную поддержку Киева — прямыми поставками вооружений, финансированием производства дронов и припасов на Украине, расширением обмена разведданными. США, по мнению журналистов, также стоит нарастить экономическое давление на Россию, в частности вводя ограничения против банков, владельцев судов и трейдеров, снизив потолок цены на российскую нефть.
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