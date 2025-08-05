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ВСУ ударили по коммунальщикам в Сватове в ЛНР, есть погибшие

19:20 05.08.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Украинский беспилотник ударил по машине коммунальных служб в Сватовском муниципальном округе, есть погибшие и раненые. Об этом в телеграм-канале сообщил депутат Народного совета (парламента) ЛНР Александр Криеренко, закрепленный за Сватовским округом.

«Буквально час назад (около 16:00 мск — прим. ТАСС) в Сватовском муниципальном округе украинский дрон атаковал машину с работниками муниципального предприятия. Есть погибшие и раненые», — написал он.

Депутат отметил, что медики ЛНР сделают все возможное, чтобы «скорее поставить на ноги» раненых сотрудников коммунальной службы.

Позже военный эксперт Андрей Марочко в телеграм-канале уточнил, что украинские войска ударили по служебному автомобилю муниципального унитарного предприятия «Сватовский водоканал».

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