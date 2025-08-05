Открыт первый флагманский МФЦ для регистрации самоходной техники — мэр Москвы

20:14

В Москве открыт многофункциональный центр Объединения административно-технических инспекций (ОАТИ) в районе Очаково-Матвеевское на улице Рябиновой (владение 38). По словам мэра столицы Сергея Собянина, в мегаполисе зарегистрировано более 130 тыс. единиц самоходной техники, среди которой асфальтоукладчики, экскаваторы, погрузчики, тракторы, сельскохозяйственные и другие машины для крупного бизнеса, но и багги, снегоходы, квадроциклы.

«До недавнего времени регистрация такой техники была достаточно сложным процессом, - подчеркнул Собянин. - Мы изменили ситуацию. Сегодня с Министром сельского хозяйства России Оксаной Лут осмотрели новый многофункциональный центр Объединения административно-технических инспекций города Москвы на Рябиновой улице. Здесь можно получить все необходимые услуги в режиме одного окна за одно посещение: от постановки на учет машин и прохождения техосмотра до сдачи экзаменов и получения удостоверений на их управление».

Как отмечает градоначальник, срок оказания услуг теперь сократится как минимум в 2 раза. «Аналогов такого комплекса в нашей стране пока нет, и он основан на лучших современных технологических решениях», — подчеркнул мэр.

По данным городских властей, из 130,6 тысячи самоходных машин, зарегистрированных в столице РФ, юридическим лицам принадлежит 92,8 тыс. единиц, гражданам — 35,5 тыс. единиц.