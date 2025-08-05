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Тарифная политика США является отчаянным шагом слабеющей державы — министр ЮАР

20:40 05.08.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Введение Вашингтоном тарифов в размере 30% на импорт из ЮАР представляет собой агрессивный шаг отчаяния слабеющей державы, каковой являются США. Об этом заявил министр минеральных и нефтяных ресурсов ЮАР Гведе Манташе на встрече с бизнесменами в пригороде Йоханнесбурга.

«Пошлины, налагаемые США, представляют собой взмах кулаком рушащейся империи, — приводит его слова местная радиостанция SABC. — Находящиеся в фазе упадка США способны нанести вред многим. Вашингтон обеспокоен тем, что его влияние в мире падает».

Манташе заявил, что введение Соединенными Штатами высоких тарифов против ЮАР объясняется ее членством в БРИКС. «Они взимают с нас 30%, потому что мы являемся членами БРИКС. Мы не можем выйти из БРИКС. Мы страна Южного полушария. Мы развивающаяся экономика. Мы не можем притворяться тем, кем не являемся», — сказал он.

По мнению министра, упадок США происходит в условиях роста мощи стран БРИКС. «Сейчас происходит смена центров власти, — сказал он. — Восточный блок становится сильнее. Эта перестройка сильно отличается от холодной войны. Это смена центров власти обусловлена экономическими причинами». Манташе добавил, что ЮАР в итоге останется на стороне победителей в этом противостоянии.

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