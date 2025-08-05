Французский генерал назвал заявление Трампа о перемещении подлодок жестом на публику
18:00 05.08.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Перемещение американских атомных подводных лодок, о котором ранее заявил президент США Дональд Трамп, не меняет реального соотношения сил. Такое мнение в интервью газете La Dépêche du Midi выразил главный редактор журнала Revue Défense Nationale, эксперт по вопросам обороны генерал Жером Пеллистранди.
«Это скорее жест на публику», — сказал генерал в ответ на вопрос, меняет ли что-то объявление об отправке подлодок «в надлежащие районы».
По его словам, «американские атомные подводные лодки и так постоянно находятся в море». «Это основа ядерного сдерживания: эти невидимые подлодки, оснащенные баллистическими ракетами, созданы для того, чтобы оставаться незаметными и быть готовыми нанести удар в любой момент. Так что Трамп их не „отправил“ — они уже находились „на задании“, — указал эксперт.
Как заметил генерал, «новым здесь является другое: впервые с 2022 года Вашингтон столь открыто говорит об этих возможностях». «Это демонстрирует стремление ужесточить риторику по отношению к Москве, но при этом не меняет реального соотношения сил», — заявил Пеллистранди.
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