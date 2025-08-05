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Виктор Орбан заявил, что Милорада Додика пытаются отстранить от власти интригами руководства ЕС

20:20 05.08.2025 Источник: Интерфакс

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что его страна не будет признавать решение Апелляционной палаты суда Боснии и Герцеговины (БиГ), признавшей законным обвинительный приговор президенту Республики Сербской Милораду Додику. 

Конституционный суд БиГ приговорил лидера боснийских сербов к году тюремного заключения с запретом занимать государственные должности сроком на шесть месяцев. Приговор вынесен из-за неисполнения Додиком распоряжений представителя международного сообщества в БиГ Кристиана Шмидта. Президент Республики Сербской считает, что этот чиновник был назначен на свою должность в нарушение соглашений, положивших конец войне в Боснии (она была в 1992–1995 годах). 

Орбан заявил, что Додика пытаются отстранить от власти интригами руководства ЕС. Венгерский премьер подчеркнул, что президент Республики Сербской «является законно избранным лидером» и «ничто не может быть выше воли народа». БиГ, напомним, имеет своеобразное государственное устройство, сложившееся по итогам войны в Боснии. Государство состоит из двух частей – энтитетов: Хорватско-боснийской федерации и Республики Сербской.


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