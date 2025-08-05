Трамп заявил, что в НАТО исполняют все его пожелания

17:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент США Дональд Трамп заявил, что лидеры стран НАТО исполняют все, что он пожелает.

«Год назад наша страна была мертва, а теперь у нас с большим запасом самая горячая страна в мире. Это мне говорят все лидеры НАТО, которые делают все, что я пожелаю», — сказал американский лидер в интервью телеканалу CNBC.

Американский лидер добавил, что мнения о подъеме США он слышал от Катара, Саудовской Аравии и ОАЭ, а также многих других стран.