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Трамп заявил, что в НАТО исполняют все его пожелания

17:32 05.08.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент США Дональд Трамп заявил, что лидеры стран НАТО исполняют все, что он пожелает.

«Год назад наша страна была мертва, а теперь у нас с большим запасом самая горячая страна в мире. Это мне говорят все лидеры НАТО, которые делают все, что я пожелаю», — сказал американский лидер в интервью телеканалу CNBC.

Американский лидер добавил, что мнения о подъеме США он слышал от Катара, Саудовской Аравии и ОАЭ, а также многих других стран.

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