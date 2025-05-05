Сбер и правительство Ямала запустят проект по медицинскому обследованию жителей региона

11:35

Сбер совместно с правительством ЯНАО запустят для жителей Ямало-Ненецкого автономного округа проект, который будет направлен на выявление людей, наиболее подверженных риску инфаркта и инсульта, и предоставление им помощи для улучшения состояния их здоровья. Проект будет способствовать снижению числа сердечно-сосудистых заболеваний в регионе.

Жители Салехарда, Надыма, Нового Уренгоя и Ноябрьска смогут пройти комплексное обследование, включающее заполнение опросного листа, антропометрию и лабораторные обследования, и получить рекомендации по профилактике. Сбер выступит IT-партнером проекта.

Пилотный проект обсудили на встрече губернатор Ямала Дмитрий Артюхов, первый заместитель губернатора Ирина Новосёлова, первый замдиректора окружного депздрава Мария Захарова, директор Центра индустрии здоровья Сбера Сергей Жданов, профессор, член правления Национального Общества атеросклероза РФ Геннадий Коновалов и управляющий Ямало-Ненецким отделением Сбербанка Дмитрий Лобанов.

«Проекты Центра индустрии здоровья Сбера направлены на заботу и улучшение здоровья людей – мы создаем и внедряем технологические решения, которые помогают врачам в работе, а гражданам дают возможность удобно заботиться о здоровье, – отметил Сергей Жданов. – В совместном проекте, о котором мы сегодня договорились с нашими партнерами в ЯНАО, искусственный интеллект играет важную роль – тандем человека и AI позволит нам достичь важной цели, а именно: снизить смертность от сердечно-сосудистых заболеваний».

«Используя телемедицинские технологии и AI-анализ данных, мы внедряем новый стандарт кардиологической помощи в регионе, где сложные климатические условия создают дополнительные риски, – сказал Петр Колтыпин, вице-президент Сбербанка, председатель Уральского банка. – Комплексный подход – от ранней диагностики до персонализированного дистанционного наблюдения – позволит не только существенно снизить смертность, но и улучшить качество жизни на Крайнем Севере. Своевременное выявление заболеваний, передовые методы лечения и постоянное медицинское сопровождение помогут северянам сохранить здоровье и активность на долгие годы».

«Регулярное обследование не только для себя, но и для близких, а мы говорим о генетической предрасположенности к этим заболеваниям, помогает выявить потенциальные проблемы на ранней стадии, что значительно повышает шансы на успешное лечение и предотвращение серьезных последствий. Уделим особое внимание профилактике сердечно-сосудистых заболеваний», – рассказал Дмитрий Артюхов.

«Забота о здоровье начинается с ранней диагностики. Проект, реализуемый при поддержке правительства региона, станет важным шагом к предотвращению тяжелых осложнений и возникновению ССЗ. Мы проведем тщательное обследование населения, включая очень важный параметр Лп(а), определив ключевые факторы риска развития инфарктов и инсультов, – отметил Геннадий Коновалов. – Полученные данные позволят своевременно назначить эффективное лечение и рекомендовать каждому пациенту индивидуальный план оздоровления, способствующий сохранению активной и здоровой жизни на протяжении долгих лет».