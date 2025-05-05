Путин и Моди подчеркнули особый характер отношений между Россией и Индией

13:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент России Владимир Путин и премьер Индии Нарендра Моди в телефонном разговоре отметили, что между Москвой и Нью-Дели сложились особые отношения, которые не подвержены внешнему влиянию. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

«В ходе беседы был подчеркнут стратегический характер российско-индийских отношений особо привилегированного партнерства. Эти отношения не подвержены влиянию извне и продолжают динамично развиваться», — говорится в сообщении.