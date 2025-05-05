Путин и Моди подчеркнули особый характер отношений между Россией и Индией
13:20 05.05.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Президент России Владимир Путин и премьер Индии Нарендра Моди в телефонном разговоре отметили, что между Москвой и Нью-Дели сложились особые отношения, которые не подвержены внешнему влиянию. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.
«В ходе беседы был подчеркнут стратегический характер российско-индийских отношений особо привилегированного партнерства. Эти отношения не подвержены влиянию извне и продолжают динамично развиваться», — говорится в сообщении.
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