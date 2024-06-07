Сбер: Развитие генеративного искусственного интеллекта затронет все отрасли без исключения

12:02

Фото пресс-службы Сбера



Развитие генеративного искусственного интеллекта затронет все отрасли без исключения. Об этом рассказал старший вице-президент, руководитель блока «Технологическое развитие» Сбербанкав рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

«Мы сейчас видим начало восхождения технологий генеративного искусственного интеллекта. Это для всех важно, затронет все отрасли без исключения, потому что больше чем за 10 лет эволюции активного практического применения искусственного интеллекта он начинает из специализированной технологии превращаться в технологию общего назначения. И обычно в этой точке происходят драматические сдвиги во всей экономике. Технологии генеративного искусственного интеллекта сейчас показывают, что можно атаковать технологически те отрасли и индустрии, которые раньше для нас для всех считались вотчиной человека. Мы все время говорили, что можно автоматизировать вот это, вот то, но творческое и креативное автоматизировать нельзя, только человек велик со всем его разумом. За прошлый год мы увидели, что в среднем уже сегодняшние модели пишут тексты значительно грамотнее и аккуратнее, чем человек, при этом делают они это на любом языке. В этом году мы увидели уже фильмы, которые сняты, что ты попробуй так сними», – отметил Андрей Белевцев.

По его словам, сейчас во всех странах начинается гонка за главную технологию следующего технологического уклада, и что печально, люди хотят все меньше делиться информацией. «Десять лет были эпохой ренессанса искусственного интеллекта. Почему? Потому, что все всем делились. Это была самая открытая индустрия, все ходили на конференции, рассказывали про технологические инновации, делились всем», – рассказал Андрей Белевцев. Он отметил, что компании-лидеры в отрасли перестали публиковать новую технологическую информацию, все модели и архитектуры стали закрытыми.

В течение трех лет будет создана система, которая способна не просто выполнять задачи и делать это лучше человека, но и формулировать цели, которые она будет достигать. «С этой точки мы получаем совершенно другое изменение индустрии, потому что фактически любой тип специальности и профессию можно рассматривать как профессию, заменяемую таким средством автоматизации», – отметил Андрей Белевцев.