Песков предложил спросить у Байдена, откуда тот «знает Путина 40 лет»

12:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков предложил уточнить у лидера США Джо Байдена, откуда тот может знать Владимира Путина 40 лет.

Так представитель Кремля в беседе с ТАСС прокомментировал слова президента США. «Байдена надо спрашивать», — сказал Песков в ответ на вопрос, перепутал ли что-то американский лидер или у них была возможность познакомиться с Путиным столь давно.

Ранее Байден в интервью американской телекомпании ABC вновь негативно охарактеризовал президента РФ и добавил, что знает его «более 40 лет». В 1984 году, когда Байден уже был сенатором от штата Делавэр, Путину был 31 год. Он служил в структурах КГБ СССР, а через год был направлен на работу в ГДР.