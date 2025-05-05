Израиль одобрил планы расширения операции в Газе, включающие возможность оккупации — Ynet
11:32 05.05.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Военно-политический кабинет Израиля одобрил в ночь на понедельник планы расширения военной операции в секторе Газа, которые включают возможность оккупации палестинского анклава. Об этом сообщает портал Ynet со ссылкой на источник в политической системе.
По словам этого источника, план будет включать, среди прочего, оккупацию сектора Газа и удержание территорий, перемещение населения анклава на юг для его защиты, лишение радикального движения ХАМАС возможности распределять гуманитарную помощь, а также мощные атаки на радикалов.
НОВОСТИ
- 12:20 05.05.2025
- ВВС Индии приведены в повышенную боеготовность на границе с Пакистаном — СМИ
- 12:05 05.05.2025
- Полиция задержала причастных к хищению около 1 тыс. аккаунтов «Госуслуг»
- 12:00 05.05.2025
- США плохо подготовлены к борьбе с Китаем за лидерство в области 5G — экс-чиновник США
- 11:35 05.05.2025
- Сбер и правительство Ямала запустят проект по медицинскому обследованию жителей региона
- 11:20 05.05.2025
- Писториус сохранит за собой пост министра обороны в новом правительстве ФРГ — Bild
- 11:05 05.05.2025
- 39% поляков считают, что стали беднее в этом году
- 11:00 05.05.2025
- В Литве начинаются учения НАТО с участием 3,7 тыс. военных восьми стран
- 10:32 05.05.2025
- В Европе растет доля несовершеннолетних среди подозреваемых в терроризме — WSJ
- 10:20 05.05.2025
- РФ хорошо обеспечивает безопасность посольства Пакистана в Москве — посол
- 10:05 05.05.2025
- Трамп не исключает встречи с Путиным в Саудовской Аравии в мае
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать