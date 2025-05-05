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Израиль одобрил планы расширения операции в Газе, включающие возможность оккупации — Ynet

11:32 05.05.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Военно-политический кабинет Израиля одобрил в ночь на понедельник планы расширения военной операции в секторе Газа, которые включают возможность оккупации палестинского анклава. Об этом сообщает портал Ynet со ссылкой на источник в политической системе.

По словам этого источника, план будет включать, среди прочего, оккупацию сектора Газа и удержание территорий, перемещение населения анклава на юг для его защиты, лишение радикального движения ХАМАС возможности распределять гуманитарную помощь, а также мощные атаки на радикалов.

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