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В Кремле считают провокационными заявления Макрона по Украине

14:12 07.06.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал провокационными и нагнетающими напряженность заявления лидера Франции Эмманюэля Макрона о готовности прямого участия в конфликте на Украине.

«Макрон демонстрирует абсолютную поддержку киевского режима, декларирует готовность прямого участия Французской Республики в военном конфликте. Учитывая, что Франция — член НАТО, член ЕС, большое европейское государство, мы считаем эти заявления весьма и весьма провокационными, нагнетающими напряженность на континенте и не способствующими чему бы то ни было позитивному», — сказал он журналистам на полях ПМЭФ.

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