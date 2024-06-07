В Кремле считают провокационными заявления Макрона по Украине
14:12 07.06.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал провокационными и нагнетающими напряженность заявления лидера Франции Эмманюэля Макрона о готовности прямого участия в конфликте на Украине.
«Макрон демонстрирует абсолютную поддержку киевского режима, декларирует готовность прямого участия Французской Республики в военном конфликте. Учитывая, что Франция — член НАТО, член ЕС, большое европейское государство, мы считаем эти заявления весьма и весьма провокационными, нагнетающими напряженность на континенте и не способствующими чему бы то ни было позитивному», — сказал он журналистам на полях ПМЭФ.
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