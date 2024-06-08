Первые десять банкоматов Сбера заработали в ДНР и ЛНР
19:05 08.06.2024
Первые десять банкоматов Сбера начали работать на территории ДНР и ЛНР – в Донецке, Луганске и Макеевке, сообщает пресс-служба Сбера на ПМЭФ. Обслуживание в устройствах Сбера возможно по карте, по биометрии, а также с помощью смартфона через СберБанк Онлайн по QR коду. Сбер не взимает комиссию за снятие и внесение наличных в своих банкоматах как по картам Сбера, так и по картам других банков.
К 1 июля общее число банкоматов Сбера в ДНР и ЛНР достигнет 50 устройств – в основном банкоматы будут установлены в Донецке и Луганске. Адреса банкоматов можно посмотреть по ссылке.
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