Первые десять банкоматов Сбера заработали в ДНР и ЛНР

19:05

Первые десять банкоматов Сбера начали работать на территории ДНР и ЛНР – в Донецке, Луганске и Макеевке, сообщает пресс-служба Сбера на ПМЭФ. Обслуживание в устройствах Сбера возможно по карте, по биометрии, а также с помощью смартфона через СберБанк Онлайн по QR коду. Сбер не взимает комиссию за снятие и внесение наличных в своих банкоматах как по картам Сбера, так и по картам других банков.

К 1 июля общее число банкоматов Сбера в ДНР и ЛНР достигнет 50 устройств – в основном банкоматы будут установлены в Донецке и Луганске. Адреса банкоматов можно посмотреть по ссылке.