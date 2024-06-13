Авиасалон МАКС в 2024 году отменен — источник
12:32 13.06.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Международный авиакосмический салон (МАКС) в 2024 году отменен. Об этом сообщил ТАСС источник в авиаотрасли.
«Авиасалон МАКС в этом году точно проводиться не будет», — сказал собеседник агентства.
В июне прошлого года сообщалось, что авиасалон, который был запланирован на 25–30 июля 2023 года в Жуковском, может быть перенесен на 2024 год.
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