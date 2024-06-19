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Суд назначил Гордону Блэку 3 года и 9 месяцев колонии

09:05 19.06.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Суд приговорил американского военного Гордона Блэка, обвиняемого в краже у жительницы Владивостока 10 тыс. рублей и угрозе убийством, к трем годам и девяти месяцам лишения свободы, а также возмещению потерпевшей материального ущерба, передает корреспондент ТАСС из зала суда.

«Наказание в виде трех лет и девяти месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Срок наказания исчисляется с момента вступления приговора в законную силу», — огласили приговор в суде, удовлетворив иск потерпевшей о возмещении ей материального ущерба в размере 10 тыс. рублей.

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