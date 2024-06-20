Возгорание на нефтебазе Тамбовской области произошло, предположительно, из-за БПЛА

09:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Возгорание на Платоновской нефтебазе Тамбовской области произошло, предположительно, из-за атаки беспилотного летательного аппарата. Об этом в своем телеграм-канале сообщил глава региона Максим Егоров.

«Сегодня ранним утром произошел хлопок и возгорание резервуара на территории Платоновской нефтебазы в Рассказовском муниципальном округе Тамбовской области. Инцидент случился, предположительно, из-за БПЛА. К ликвидации последствий привлечены силы территориальной подсистемы РСЧС, в том числе пожарно-спасательные подразделения от МЧС России», — написал он.