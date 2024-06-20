Страны Северной Европы решили создать военно-транспортный коридор

20:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Норвегия, Финляндия и Швеция приняли решение о создании военно-транспортного коридора, который будет проходить через северные территории трех стран. Об этом сообщил норвежский премьер-министр Йонас Гар Стёре после встреч со шведским коллегой Ульфом Кристерссоном и финским президентом Александером Стуббом.

«Сегодня мы договорились о создании военно-транспортного коридора, соединяющего северные территории Норвегии, Швеции и Финляндии», — приводит его заявление портал Barents Observer. По словам премьера, «это позволит быстро перебрасывать военнослужащих и оборудование из норвежских портов через Швецию и Финляндию».