Страны Северной Европы решили создать военно-транспортный коридор
20:00 20.06.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Норвегия, Финляндия и Швеция приняли решение о создании военно-транспортного коридора, который будет проходить через северные территории трех стран. Об этом сообщил норвежский премьер-министр Йонас Гар Стёре после встреч со шведским коллегой Ульфом Кристерссоном и финским президентом Александером Стуббом.
«Сегодня мы договорились о создании военно-транспортного коридора, соединяющего северные территории Норвегии, Швеции и Финляндии», — приводит его заявление портал Barents Observer. По словам премьера, «это позволит быстро перебрасывать военнослужащих и оборудование из норвежских портов через Швецию и Финляндию».
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