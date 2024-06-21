Герман Греф: Только жителям России массово доступна оплата по биометрии
12:08 21.06.2024
Председатель правления Сбера Герман Греф рассказал в документальном фильме, созданном специально к годовому общему собранию акционеров (ГОСА), о том, когда «оплата улыбкой» станет использоваться всеми от Москвы до Камчатки.
«Россия пока первая страна в мире, которая массово начала использовать технологию биометрии для обычных транзакций. Кроме того, теперь мы не зависим от иностранного программного обеспечения для распознавания биометрических данных», – сказал Греф.
Прошлым летом Сбер первым в России запустил проект по оплате по биометрии для массового пользователя. Сегодня по всей стране установлено около 600 тыс. терминалов, которые могут принимать оплату по биометрии – «оплату улыбкой» со SberPay. В конце года их будет уже более миллиона.
Примерно 30-33% всего рынка работающих терминалов в мире находятся на территории РФ. Это значит, что Россия единственная в мире страна, где оплата по биометрии стала доступна массово – буквально всему населению страны. К сервису подключились уже 30 млн клиентов Сбера. Ежедневно подключаются и пробуют это метод оплаты по 50 тыс. человек.
«Как показывает практика, уходит два-три года для того, чтобы люди осознали, насколько это удобно, и начали это массово применять. Я думаю, что через пару лет мы увидим, что, во-первых, появятся миллионы терминалов, и этот опыт будет также абсолютно консистентным, как в Москве, так и в любом маленьком населенном пункте на Камчатке или на Сахалине, или где-нибудь в Магадане», – добавил глава Сбера.
В этом году Сбер впервые подвел итоги в формате оригинального документального фильма о людях, которые меняют мир вместе со Сбером. В декабре 2023 года Сбер представил новую трехлетнюю стратегию, в основе которой человекоцентричная модель бизнеса. В фильме показано 8 мини-новелл, которые как раз повествуют о том, как Сбер и сервисы, входящие в экосистему, помогают жителям России.
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