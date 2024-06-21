РФ понимает, что США будут давить на всех ее партнеров — Песков
17:00 21.06.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Москва ясно понимает, что Вашингтон продолжит оказывать давление на всех ее партнеров, в том числе и на Вьетнам, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«То, что Соединенные Штаты будут оказывать давление на всех наших партнеров, у нас не вызывает сомнения. Но то сотрудничество, которое предлагаем мы, абсолютно лишено какой-либо конфронтационности по отношению к третьим странам. Оно носит взаимовыгодный характер и, конечно же, абсолютно отвечает интересам наших партнеров, включая Вьетнам», — отметил он, комментируя реакцию на визит президента РФ Владимира Путина в Ханой.
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