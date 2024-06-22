Бундесвер во время учений на Аляске отработал применение высокоточных бомб

12:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Военно-воздушные силы (ВВС) ФРГ приняли участие в многонациональных комплексных учениях Pacific Skies 24. Экипажи немецких самолетов Tornado отработали сброс учебных бомб на экстремально малых высотах, сообщило агентство DPA со ссылкой на ВВС Германии.

При маневрах самолеты снижаются до 30 м, чтобы незаметно приблизиться к цели, и поднимаются непосредственно перед атакой. При этом конкретно отрабатывалось применение высокоточных бомб GBU-54 с лазерной системой наведения.

Агентство уточнило, что в рамках участия в учениях Pacific Skies 24 ВВС ФРГ перебрасывают самолеты далеко за пределы Европы. Свыше 30 истребителей, вертолетов, транспортных самолетов и самолетов-заправщиков будут задействованы до середины августа в пяти отдельных маневрах — Arctic Defender (Аляска), Nippon Skies (Япония), Pitch Black (Австралия), Tarang Shakti 1 (Индия) и RIMPAC (Гавайи).