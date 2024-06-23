Матвиенко считает, что продвижение ремесел важная государственная задача
16:50 23.06.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«Художественные промыслы и ремесла заключают в себе историко-культурный опыт нашего многонационального народа. Их возрождение и развитие, продвижение продукции на внутренние и внешние рынки являются одной из важных государственных задач», — говорится в тексте.
Матвиенко подчеркнула, что Россия не утратила многообразие ремесел, и самобытное творчество является гордостью страны. «Все поколения мастеров, способных своими руками создавать красоту, объединены любовью к Родине, заботой о сохранении ее великого духовного и материального наследия», — отметила она.
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