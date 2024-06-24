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Режим КТО отменен в Махачкале и Дербенте

09:20 24.06.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Контртеррористическая операция завершена в Махачкале и Дербенте, где вооруженные боевики совершили нападение на два православных храма, две синагоги и сотрудников полиции. Об этом ТАСС сообщили в информационном центре Национального антитеррористического комитета (НАК).

«В связи с ликвидацией угроз жизни и здоровью граждан принято решение о прекращении контртеррористической операции. 24 июня в 08:15 правовой режим контртеррористической операции в пределах административных границ Махачкалы и Дербента Республики Дагестан отменен», — говорится в сообщении.

Шесть бандитов были ликвидированы в Дагестане, власти продолжат выявлять спящие ячейки боевиков, которые готовились в том числе из-за рубежа. Об этом заявил глава региона Сергей Меликов в своем телеграм-канале.

«Шестеро бандитов ликвидированы. Будут проводиться дальнейшие оперативно-разыскные и следственные мероприятия до выявления всех участников спящих ячеек, которые, безусловно, подготавливались в том числе из-за рубежа», — сказал Меликов.

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