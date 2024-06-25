РФ переживет санкции, но не оставит без ответа попытку причинить вред ее народу — Медведев

12:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Россия переживет новые санкции, но не забудет, не простит и не оставит без ответа попытку причинить вред ее народу. Об этом в своем англоязычном телеграм-канале написал замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

«Мы переживем эти новые санкции. Но мы не простим и не забудем, у нас хорошая память. Мы не оставим без ответа намерение причинить вред нашему народу. За это придется заплатить!» — подчеркнул политик в своей записи. Аналогичный пост он опубликовал и в соцсети Х.