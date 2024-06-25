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МУС выдал ордера на арест Шойгу и Герасимова

14:32 25.06.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Палата предварительного производства Международного уголовного суда (МУС) выдала ордера на арест бывшего министра обороны РФ Сергея Шойгу и начальника Генерального штаба ВС РФ Валерия Герасимова. Об этом сообщается на сайте инстанции.

«24 июня 2024 года вторая Палата предварительного производства Международного уголовного суда <…> выдала ордера на арест двух лиц — Сергея Кужугетовича Шойгу и Валерия Васильевича Герасимова в контексте ситуации на Украине за предполагаемые международные преступления, совершенные в период по меньшей мере с 10 октября 2022 года до по меньшей мере 9 марта 2023 года», — говорится в тексте.

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