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Прогноз ЦБ РФ по инфляции на этот год будет пересмотрен — Юдаева

13:32 01.07.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Прогноз Банка России по инфляции на этот год безусловно будет пересмотрен. Об этом сообщила журналистам советник председателя ЦБ РФ Ксения Юдаева.

«Он (прогноз по инфляции на этот год — прим. ТАСС) безусловно будет пересмотрен, потому что будет выпущен новый прогноз на июльском заседании. У нас регулярно происходит пересмотр прогноза. С учетом того, что фактическая инфляция идет выше прогнозной, то прогноз безусловно будет пересмотрен. Возможно будет пересмотрен и прогноз по ключевой ставке», — сказала Юдаева.

По прогнозу Банка России, проводимая денежно-кредитная политика ограничит избыточное расширение внутреннего спроса и его проинфляционные последствия. С учетом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция снизится до 4,3-4,8% в 2024 году и будет находиться вблизи 4% в дальнейшем.

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