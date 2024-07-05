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НОВОСТИ

В июне в России утонули 812 человек, с начала года — более 1,4 тыс.

14:32 05.07.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Вода унесла жизни 812 человек в РФ в июне, сообщил журналистам начальник отдела Государственной инспекции по маломерным судам (ГИМС) управления безопасности на водных объектах МЧС России Андрей Печенин.

«С начала летнего периода гибель [людей на воде], к сожалению, возросла, за последний месяц [погибли] 812 человек, из них 155 детей. На оборудованных пляжах, на которых осуществляют надзор подразделения МЧС России, погибли всего лишь семь человек», — сказал он.

Всего с начала года, по его данным, на воде погибли 1 439 человек, в том числе 201 ребенок. Спасены 913 человек.

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