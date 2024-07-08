Интеллектуальную собственность, не принадлежащую РФ, можно рекомендовать к использованию при создании вооружений - Указ

19:14 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент России Владимир Путин подписал указ, которым разрешил генеральным конструкторам при создании вооружений предлагать использовать интеллектуальную собственность, не принадлежащую РФ. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Указ вносит изменения в Положение о генеральном конструкторе по созданию вооружения, военной и специальной техники, утвержденное указом президента РФ от 19 января 2015 года, — а именно в пункт 13, описывающий список действий, на которые генконструктор имеет право.

«Пункт 13 дополнить подпунктом „п“ следующего содержания: „представлять в установленном порядке предложения о необходимости использования результатов интеллектуальной деятельности, права на которые не принадлежат Российской Федерации, при создании образцов вооружения и военной техники“, — говорится в документе.