Интеллектуальную собственность, не принадлежащую РФ, можно рекомендовать к использованию при создании вооружений - Указ
19:14 08.07.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Президент России Владимир Путин подписал указ, которым разрешил генеральным конструкторам при создании вооружений предлагать использовать интеллектуальную собственность, не принадлежащую РФ. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Указ вносит изменения в Положение о генеральном конструкторе по созданию вооружения, военной и специальной техники, утвержденное указом президента РФ от 19 января 2015 года, — а именно в пункт 13, описывающий список действий, на которые генконструктор имеет право.
«Пункт 13 дополнить подпунктом „п“ следующего содержания: „представлять в установленном порядке предложения о необходимости использования результатов интеллектуальной деятельности, права на которые не принадлежат Российской Федерации, при создании образцов вооружения и военной техники“, — говорится в документе.
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