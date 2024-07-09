Средства ПВО сбили 38 БПЛА на юге и в центре России, в том числе в Астраханской области

09:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) за ночь уничтожили и перехватили 38 беспилотников над Астраханской, Белгородской, Воронежской, Курской и Ростовской областями. Об этом сообщили в Минобороны России.

«В течение прошедшей ночи при попытке киевского режима совершить террористические атаки с применением беспилотных летательных аппаратов самолетного типа на территории Российской Федерации дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены 3 БПЛА над территорией Белгородской области, 7 БПЛА над территорией Курской области, 2 БПЛА над территорией Воронежской области, 21 БПЛА над территорией Ростовской области и 5 БПЛА над территорией Астраханской области», — сказали в ведомстве.