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Моди и Путин поставили цель достичь к 2030 г. товарооборота между странами в $100 млрд

18:00 09.07.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Лидеры Индии и России Нарендра Моди и Владимир Путин поставили цель достичь товарооборота между двумя странами в $100 млрд к 2030 году. Об этом сообщил на брифинге по итогам их переговоров первый замминистра иностранных дел Индии Винай Кватра.

«Лидеры поставили новую цель — товарооборот [между двумя странами] в $100 млрд к 2030 году», — сказал Кватра.

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