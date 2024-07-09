Моди и Путин поставили цель достичь к 2030 г. товарооборота между странами в $100 млрд

18:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Лидеры Индии и России Нарендра Моди и Владимир Путин поставили цель достичь товарооборота между двумя странами в $100 млрд к 2030 году. Об этом сообщил на брифинге по итогам их переговоров первый замминистра иностранных дел Индии Винай Кватра.

«Лидеры поставили новую цель — товарооборот [между двумя странами] в $100 млрд к 2030 году», — сказал Кватра.