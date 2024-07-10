Около 65% эстонцев недовольны работой правительства Каллас — опрос

13:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Порядка 65% граждан Эстонии недовольны работой правительства, возглавляемого премьером Каей Каллас (Партия реформ). Об этом свидетельствуют данные опроса социологической службы Norstat, которые приводит эстонская газета Postimees.

По их данным, только 30% респондентов посчитали, что действующее правительство работает «хорошо». 65% назвали работу правительства Партии реформ «плохой» или «очень плохой». 68% эстонцев негативно оценили эффективность работы Каллас на посту премьера и лишь 23% высказались в ее поддержку.