НАТО не видит непосредственной угрозы со стороны РФ — Столтенберг
16:12 10.07.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Североатлантический альянс сейчас не видит непосредственной военной угрозы входящим в него государствам со стороны России. Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг по прибытии на саммит организации.
«НАТО не видит никакой непосредственной военной угрозы ни одной из стран НАТО, — сказал он. — Российские войска сейчас полностью сосредоточены на Украине. Россия даже отвела на Украину часть сил от границы с НАТО в Финляндии». При этом генсек утверждал, что альянс «сталкивается с кибератаками и актами саботажа».
НОВОСТИ
- 16:32 10.07.2024
- Армия Израиля заявила об ударе по инфраструктуре ВС Сирии в районе Голанских высот
- 16:00 10.07.2024
- Около 17% населения Армении считают, что нужно остаться в ОДКБ — Gallup
- 15:32 10.07.2024
- Ситуация, когда зарплата курьеров выше, чем у инженеров, ненормальна - Медведев
- 15:12 10.07.2024
- Осло передаст Киеву шесть истребителей F-16
- 15:00 10.07.2024
- В Минобороны Британии заявили об истощении военных арсеналов из-за помощи Украине
- 14:32 10.07.2024
- ЕС в ближайшие 2 недели переведет первую часть замороженных российских активов для Украины
- 14:12 10.07.2024
- МЧС Китая попросило МЧС РФ поделиться опытом в применении пожарных поездов
- 14:02 10.07.2024
- Сбер запустит для компаний образовательную программу по налогам
- 14:00 10.07.2024
- НАТО предоставит Украине в 2025 году 40 млрд евро — администрация США
- 13:35 10.07.2024
- Сбер целенаправленно уходит от недружественных валют
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать