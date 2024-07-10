НАТО не видит непосредственной угрозы со стороны РФ — Столтенберг

16:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Североатлантический альянс сейчас не видит непосредственной военной угрозы входящим в него государствам со стороны России. Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг по прибытии на саммит организации.

«НАТО не видит никакой непосредственной военной угрозы ни одной из стран НАТО, — сказал он. — Российские войска сейчас полностью сосредоточены на Украине. Россия даже отвела на Украину часть сил от границы с НАТО в Финляндии». При этом генсек утверждал, что альянс «сталкивается с кибератаками и актами саботажа».