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НОВОСТИ

НАТО не видит непосредственной угрозы со стороны РФ — Столтенберг

16:12 10.07.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Североатлантический альянс сейчас не видит непосредственной военной угрозы входящим в него государствам со стороны России. Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг по прибытии на саммит организации.

«НАТО не видит никакой непосредственной военной угрозы ни одной из стран НАТО, — сказал он. — Российские войска сейчас полностью сосредоточены на Украине. Россия даже отвела на Украину часть сил от границы с НАТО в Финляндии». При этом генсек утверждал, что альянс «сталкивается с кибератаками и актами саботажа».

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