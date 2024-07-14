Песков: Мы решительно осуждаем любые проявления насилия в ходе политической борьбы

14:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Кремль осуждает любые проявления насилия в ходе политической борьбы. Так пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков прокомментировал покушение на экс-президента США и участника новой президентской гонки Дональда Трампа.

«Россия всегда осуждала и мы решительно осуждаем любые проявления насилия в ходе политической борьбы», — указал представитель Кремля.