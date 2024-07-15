44% украинцев считают, что пора начинать диалог с Россией — опрос

13:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

44% жителей Украины считают, что настало время для проведения мирных переговоров с Россией. Об этом свидетельствуют данные исследования Центра Разумкова, проведенного по заказу издания «Зеркало недели».

Как следует из опроса, настроения респондентов различаются в разных регионах страны, хотя в среднем по Украине эта цифра составляет 44%. Больше всего за переговоры выступают жители южных областей (60%).

Доля тех, кто не считает приемлемыми условия Москвы в части территорий, составляет 84%. 77% опрошенных выступают против снятия с России санкций, 58% — против внесения в конституцию положений о безъядерном и внеблоковом статусе Украины.

Опрос проводился 20–28 июня. Как отмечает «Зеркало недели», в нем не принимали участие военные, так что он отражает «мнение тыла».