Попытки Запада изъять активы РФ беспокоят другие страны — Песков

12:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Попытки Запада конфисковать российские активы наносят ущерб международной финансовой системе и заставляют другие страны беспокоиться. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя публикации о возможных шагах Саудовской Аравии в случае изъятия Западом российских активов.

«Мы видели эту информацию. Мы говорили давным-давно, что незаконные попытки ограбить РФ, экспроприировать наши авуары так или иначе приведут к огромному ущербу для международной финансовой системы и заставят задуматься многие большие и богатые страны о судьбе их авуаров за рубежом», — сказал представитель Кремля.

«Это сейчас и происходит», — добавил Песков.