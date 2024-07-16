Попытки Запада изъять активы РФ беспокоят другие страны — Песков
12:32 16.07.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Попытки Запада конфисковать российские активы наносят ущерб международной финансовой системе и заставляют другие страны беспокоиться. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя публикации о возможных шагах Саудовской Аравии в случае изъятия Западом российских активов.
«Мы видели эту информацию. Мы говорили давным-давно, что незаконные попытки ограбить РФ, экспроприировать наши авуары так или иначе приведут к огромному ущербу для международной финансовой системы и заставят задуматься многие большие и богатые страны о судьбе их авуаров за рубежом», — сказал представитель Кремля.
«Это сейчас и происходит», — добавил Песков.
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