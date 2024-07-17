0
0
129
НОВОСТИ

Власти Украины разрешили в период военного положения открывать новый бизнес без лицензий и разрешений

19:05 17.07.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Верховная рада приняла закон, позволяющий в период военного положения предпринимателям открывать бизнес без разрешений и лицензий. Об этом сообщила глава комитета Рады по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства, глава партии «Слуга народа» Елена Шуляк.

Как сообщается на сайте партии, теперь для открытия бизнеса достаточно будет подать декларацию, которая будет иметь юридическую силу разрешения или лицензии. Декларация будет действительна до конца года, в который военное положение будет отменено, плюс дополнительно три месяца. Лицензии и разрешения, срок действия которых истекает, также будут автоматически продлены до конца действия декларации. Переоформление разрешительных документов, пока действует военное положение, также теперь не требуется, плановые проверки госорганами разрешительных документов отменяются.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

18:34 17.07.2024
Сбер направит в бюджет России свыше 370 миллиардов рублей дивидендов
0
179
17:55 17.07.2024
Сбер запустил разработанные по законам шариата финансовые продукты для бизнеса
0
228
17:40 17.07.2024
Тайвань приложит больше усилий для самообороны — власти острова о словах Трампа
0
223
17:12 17.07.2024
В Госдуму внесен проект о запрете осужденным за изнасилование и убийство менять имя
0
260
17:00 17.07.2024
Следующие два-три месяца могут стать для ВСУ самыми тяжелыми в этом году — ABC News
0
313
16:32 17.07.2024
МО РФ предлагает ввести справку об участии в СВО, чтобы упростить получение льгот
0
300
16:12 17.07.2024
Контрразведка Польши подозревает экс-главу Минобороны в раскрытии секретного плана обороны
0
344
16:00 17.07.2024
Отряд кораблей Тихоокеанского флота преодолел Суэцкий канал и зашел в Красное море
0
335
15:32 17.07.2024
Из украинского плена возвращены 95 военных РФ
0
365
15:12 17.07.2024
Британия продолжит оказывать полную поддержку Украине — Карл III
0
352

Возврат к списку