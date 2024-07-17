Власти Украины разрешили в период военного положения открывать новый бизнес без лицензий и разрешений
19:05 17.07.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Верховная рада приняла закон, позволяющий в период военного положения предпринимателям открывать бизнес без разрешений и лицензий. Об этом сообщила глава комитета Рады по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства, глава партии «Слуга народа» Елена Шуляк.
Как сообщается на сайте партии, теперь для открытия бизнеса достаточно будет подать декларацию, которая будет иметь юридическую силу разрешения или лицензии. Декларация будет действительна до конца года, в который военное положение будет отменено, плюс дополнительно три месяца. Лицензии и разрешения, срок действия которых истекает, также будут автоматически продлены до конца действия декларации. Переоформление разрешительных документов, пока действует военное положение, также теперь не требуется, плановые проверки госорганами разрешительных документов отменяются.
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