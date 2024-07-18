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НОВОСТИ

США при Трампе будут применять военную силу за рубежом, «только когда необходимо» — Вэнс

09:05 18.07.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Кандидат в вице-президенты США от Республиканской партии Джеймс Дэвид Вэнс утверждает, что США будут применять военную силу за рубежом, «только когда это необходимо», если бывший американский лидер Дональд Трамп победит на президентских выборах.

«Мы будем отправлять наших детей на войну только тогда, когда это необходимо», — сказал он, выступая на национальном съезде республиканцев в Милуоки (штат Висконсин).

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