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НОВОСТИ

Трамп считает, что мир стоит на пороге третьей мировой войны

09:32 19.07.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп убежден, что мир стоит на пороге третьей мировой войны.

«Наша планета стоит на пороге третьей мировой войны. И это будет война, непохожая на все другие из-за оружия», — сказал он, выступая в четверг вечером на национальном съезде республиканцев в Милуоки. В этом выступлении, ставшем кульминацией общенационального партийного слета, Трамп дал согласие баллотироваться в президенты США от республиканцев на выборах в ноябре.

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