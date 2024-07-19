Трамп считает, что мир стоит на пороге третьей мировой войны
09:32 19.07.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп убежден, что мир стоит на пороге третьей мировой войны.
«Наша планета стоит на пороге третьей мировой войны. И это будет война, непохожая на все другие из-за оружия», — сказал он, выступая в четверг вечером на национальном съезде республиканцев в Милуоки. В этом выступлении, ставшем кульминацией общенационального партийного слета, Трамп дал согласие баллотироваться в президенты США от республиканцев на выборах в ноябре.
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