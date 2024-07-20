Таможня КНР сообщила об увеличении товарооборота между РФ и Китаем в первом полугодии 2024 г.

12:10 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Торговый оборот между Китаем и Россией за первые шесть месяцев текущего года превысил $116,8 млрд, увеличившись в годовом исчислении на 1,8%. Об этом сообщило Главное таможенное управление КНР.