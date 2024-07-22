Европа должна признать поражение Украины и заключить мир с РФ - Ким Дотком

17:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Основатель файлообменной сети Megaupload Ким Дотком полагает, что странам Европы следует смириться с поражением Украины и заключить мир с Россией.

«Европейские лидеры выглядят полными дураками, вступив вслед за [президентом США Джо] Байденом в войну с Россией. До них, наконец, доходит, что они останутся один на один с неразберихой. Пришло время полного разворота в вопросе Украины. Признать поражение и заключить мир с Россией. Позвольте Зеленскому и НАТО идти рука об руку навстречу закату», — написал Дотком на своей странице в соцсети X.