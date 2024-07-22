Европа должна признать поражение Украины и заключить мир с РФ - Ким Дотком
17:12 22.07.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Основатель файлообменной сети Megaupload Ким Дотком полагает, что странам Европы следует смириться с поражением Украины и заключить мир с Россией.
«Европейские лидеры выглядят полными дураками, вступив вслед за [президентом США Джо] Байденом в войну с Россией. До них, наконец, доходит, что они останутся один на один с неразберихой. Пришло время полного разворота в вопросе Украины. Признать поражение и заключить мир с Россией. Позвольте Зеленскому и НАТО идти рука об руку навстречу закату», — написал Дотком на своей странице в соцсети X.
НОВОСТИ
- 10:05 24.01.2024
- КНДР запустила несколько крылатых ракет в сторону Желтого моря — Рёнхап
- 09:32 24.01.2024
- Жители Николаева отмечают большие колонны техники ВСУ, идущие в сторону Херсонской области
- 09:05 24.01.2024
- Силы ПВО РФ перехватили 4 украинских дрона над Орловской областью
- 20:00 23.01.2024
- ВМФ РФ получит первый боевой ледокол «Иван Папанин» в этом году — главком
- 17:00 23.01.2024
- В подконтрольном Киеву городе Херсоне вновь слышны взрывы
- 14:32 23.01.2024
- ВС РФ нанесли удар высокоточным оружием по объектам ВПК Украины
- 13:00 23.01.2024
- Удар ВС РФ по Киеву и Харькову нельзя считать ответом на удар ВСУ по Донецку — Песков
- 12:32 23.01.2024
- НАТО подписала контракт на $1,2 млрд на закупку боеприпасов калибра 155 мм
- 12:05 23.01.2024
- Белгородскую область атаковали более десяти украинских беспилотников за сутки
- 10:20 23.01.2024
- В Белоруссии началась штабная тренировка Вооруженных сил — Минобороны
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать