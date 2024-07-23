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Пожар на пароме в порту Кавказ после атаки БПЛА потушен, угрозы затопления судна нет

13:20 23.07.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Пожар, возникший на пароме в порту Кавказ в результате атаки украинских беспилотников, ликвидирован, угрозы затопления судна нет. Об этом ТАСС сообщили в морских службах Краснодарского края.

«Возгорание потушено силами экипажа, угрозы затопления нет», — сообщил собеседник агентства.

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