Игорь Сечин представил новую версию Атласа инвестиций российско-китайского энергетического сотрудничества

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На VI Российско-китайском энергетического бизнес-форуме был презентован обновленный Атлас инвестиций российско-китайского энергетического сотрудничества. Первое издание увидело свет в 2021 году на открытии III Российско-Китайского энергетического бизнес-форума и с тех пор его содержание регулярно обновляется представителями РФ и КНР. «В этом году российская сторона при активном участии китайских компаний актуализировала российскую часть Атласа инвестиций российско-китайского энергетического сотрудничества», - отметил ответственный секретарь президентской комиссии по вопросам стратегии развития ТЭК, глава компании «Роснефть» Игорь Сечин на церемонии открытия форума.

Как считает Игорь Сечин, атлас инвестиций позволяет бизнесменам получить глубокое представление об особенностях работы топливно-энергетического комплекса России и Китая и может быть практическим руководством при выполнении совместных проектов. В Атласе инвестиций есть информация о нынешнем состоянии и перспективах развития топливно-энергетического комплекса РФ, сведения об институтах управления и регуляторной политике, примеры сотрудничества в нефтегазовой отрасли, электроэнергетике, угольной промышленности, атомной энергетике, в сфере возобновляемых источников энергии. Также он содержит сведения об инструментах и возможностях организации в России проектного финансирования и страхования в энергетической отрасли.

Завершая выступление, Игорь Сечин заявил, что потенциал сотрудничества России и Китая огромен, и страны находятся только в начале пути его реализации, а также процитировал слова великого китайского философа Лао-Цзы: «Лишь тот, кто имеет силу, может давать ее другим».

Напомним, Российско-китайский энергетический бизнес-форум проходит каждый год с 2018 года согласно договоренностям, достигнутым президентом РФ Владимиром Путиным и председателем КНР Си Цзиньпином. Событие проводится под эгидой Комиссии при президенте РФ по вопросам стратегии развития топливно-энергетического комплекса и экологической безопасности и Государственного энергетического управления КНР. Соорганизаторами являются «Роснефть» и Китайская национальная нефтегазовая корпорация.