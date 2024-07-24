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Экоактивисты нарушили воздушное движение в аэропорту Кёльн/Бонн в ФРГ

09:32 24.07.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Экоактивисты радикального движения Letzte Generation («Последнее поколение») проникли на летное поле аэропорта Кёльн/Бонн, устроив там очередную акцию протеста. В результате этого воздушное движение было нарушено.

«Нефть убивает! Международная кампания протеста началась! В настоящее время сторонники Letzte Generation находятся на взлетно-посадочной полосе аэропорта Кёльн/Бонн, что нарушает воздушное движение», — говорится в сообщении Letzte Generation, размещенном в соцсети X. Акция, как отметили участники движения, является частью международной кампании протеста, призывающей к отказу от ископаемого топлива к 2030 году. Протест должен пройти одновременно в аэропортах более чем десяти стран мира.

По словам представителя полиции Кёльна, рано утром три человека приклеили себя к взлетно-посадочной полосе. В аэропорту дежурит полиция. Первоначально неясно, как долго воздушное движение будет нарушено.

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