Иванишвили хотели убить те же силы, что покушались на Трампа и Фицо — премьер Грузии

11:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Покушение на основателя правящей партии «Грузинская мечта — Демократическая Грузия» Бидзину Иванишвили готовили те же силы, что пытались убить премьера Словакии Роберта Фицо и экс-президента США Дональда Трампа. Об этом заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе.

«В последний период было совершено два теракта — один в Словакии, второй в США. Это общий почерк, который характеризует одни и те же глобальные политические силы», — заявил Кобахидзе на брифинге.

Ранее Служба госбезопасности (СГБ) Грузии заявила, что расследует подготовку убийства Бидзины Иванишвили бывшими представителями грузинской власти, которые на данный момент проживают на Украине.