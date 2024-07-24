Иванишвили хотели убить те же силы, что покушались на Трампа и Фицо — премьер Грузии
11:20 24.07.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Покушение на основателя правящей партии «Грузинская мечта — Демократическая Грузия» Бидзину Иванишвили готовили те же силы, что пытались убить премьера Словакии Роберта Фицо и экс-президента США Дональда Трампа. Об этом заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе.
«В последний период было совершено два теракта — один в Словакии, второй в США. Это общий почерк, который характеризует одни и те же глобальные политические силы», — заявил Кобахидзе на брифинге.
Ранее Служба госбезопасности (СГБ) Грузии заявила, что расследует подготовку убийства Бидзины Иванишвили бывшими представителями грузинской власти, которые на данный момент проживают на Украине.
НОВОСТИ
- 12:32 24.07.2024
- Мирного плана Зеленского недостаточно для урегулирования конфликта, считают в Ватикане
- 12:20 24.07.2024
- Дефицит в системе первичной медико-санитарной помощи в РФ составляет 29 тыс. врачей
- 12:05 24.07.2024
- У Киева есть планы по ликвидации внушительного списка «врагов Украины» — Прилепин
- 12:00 24.07.2024
- Ожидаемая продолжительность жизни на селе на два года меньше, чем в городе — Голикова
- 11:32 24.07.2024
- Кулеба сообщил Ван И о подготовке Украины к переговорам с Россией — МИД КНР
- 11:05 24.07.2024
- Сырский признал, что Россия обладает преимуществом в технике и снабжении в два-три раза
- 11:00 24.07.2024
- Патентование изобретений в РФ выросло на 6,9% с начала года — Роспатент
- 10:35 24.07.2024
- «Хозяин Алтайских гор» теперь в Okko
- 10:32 24.07.2024
- Сбитие ракеты ATACMS с помощью С-400 занимает от 30 секунд — замкомандира соединения ПВО
- 10:20 24.07.2024
- Украина намерена сорвать планы РФ в Африке - СМИ
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать